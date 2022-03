Pistole nascoste sotto il davanzale, droga sequestrata nell'ascensore

Armi pronte a far fuoco e droga sequestrata durante l'operazione "Alto impatto" nel comune di Frattaminore. I carabinieri hanno presidiato la città con perquisizioni e posti di blocco: centinaia di persone sono state identificate, altrettanti i veicoli ispezionati. Attenzione massima in via Turati, tra le palazzine popolari. In una di queste i militari hanno rinvenuto le due pistole: una Ruger 357 magnum con 6 proiettili nel tamburo e una Tanfogliocon 12 colpi, nascoste sotto il marmo del davanzale delle scale condominiali. Nel vano ascensore di un secondo edificio, i militari hanno poi trovato 53 grammi di crack e 19 dosi di marijuana. Con la droga anche due targhe risultate rubate.

