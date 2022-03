Pitbull ferita dopo combattimento clandestino: salvata dai volontari a Torre del Greco

Ferita e insanguinata, probabilmente dopo essere stata impiegata in un combattimento clandestino, era stata abbandonata lungo il marciapiede. Per questa sfortunata pitbull insomma il destino sarebbe stato segnato, se non avesse trovato sulla sua strada i volontari del corpo Gav (guardie ambientali volontarie) che l’hanno soccorsa, poi le hanno prestato le prime cure sul posto e quindi hanno attivato i canali giusti affinché l’animale venisse prelevato da un mezzo specializzato e portato presso i servizi sanitari dell’Asl.

Il fatto è avvenuto ieri lungo via Alcide De Gasperi, dove il cane era stato abbandonato, ferito in più parti del corpo e impossibilitata a muoversi autonomamente. In suo soccorso sono arrivate le guardie ambientali del Gav, da sempre in prima linea nella salvaguardia e nella tutela degli animali da affezione.

Nemmeno il tempo di riprendesi, che i volontari sono stati impegnati in un altro intervento: questa volta la segnalazione ricevuta parlava di una gatta con due cuccioli stremati dal freddo. Anche in questo caso si è messa in moto la macchina della solidarietà che ha portato, in serata, all’adozione dei randagi.