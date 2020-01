Un cittadino del quartiere Soccavo denuncia un macabro episodio. L’uomo, Massimo M. ha ritrovato in Via delle Messi un animale morto avvolto in un lenzuolo. In seguito alla scioccante scoperta l’uomo ha allertato gli operatori dell’Asl del Frullone che hanno accertato che si trattava di un cane di razza Pitbull la cui morte risale a 6-7 mesi fa.



«Ora bisogna scoprire chi ha gettato così, come fosse spazzatura il corpo senza vita di un cane e per quale motivo. Ci auguriamo che non si tratti dell'ennesima vittima dei combattimenti tra pitbull organizzate dai clan. Occorre indagare. Per questo abbiamo deciso di sporgere denuncia sull'accaduto. Come mai nessuno, in tutto questo tempo, si è accorto del cadavere?» ha dichiarato il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. © RIPRODUZIONE RISERVATA