Domenica 30 Settembre 2018, 22:15

​Domani mattina sarà a Napoli, per partecipare alla riunione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza fissato in Prefettura. Matteo Salvini torna nel capoluogo partenopeo da ministro dell’Interno. In agenda, una serie di emergenze: dalle stese, ai problemi di controllo del territorio in alcuni quartieri come il Vasto. In questa intervista al Mattino, il ministro Salvini anticipa i temi che saranno affrontati domani.Ministro Salvini, di cosa discuterà domani il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza?«All’ordine del giorno ci sono una serie di questioni che mi sono trovato ad affrontare anche in altre città, come Milano, Foggia e Reggio Calabria. Ma poi, ci sono anche alcune specificità tutte napoletane. Penso al fenomeno delle stese, o l’esplosione di problemi di convivenze difficili in quartieri ad alta presenza di immigrati come il Vasto, dove sono aumentati episodi di criminalità da allarme».