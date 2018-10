Più di mille euro, bilancino, coltello e droga confezionata: preso pusher africano a Napoli

Domenica 14 Ottobre 2018, 14:43

Questa notte gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato Abdulla Issa Abdulla, 51enne, cittadino della Tanzania, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.I poliziotti, a seguito di un’ attività info-investigativa, con appostamenti in via Carbonara, hanno notato il 51enne uscire dalla propria abitazione e dirigersi verso piazza Garibaldi.I poliziotti , durante l’attività di appostamento, si sono subito insospettiti per l’atteggiamento del cittadino tanzaniano, il quale, tutte le volte che entrava e usciva di casa , era sempre guardingo e sospettoso.Gli agenti, dunque, hanno proceduto al controllo nella sua abitazione, dove hanno rinvenuto la somma di 1.020,00 di euro, in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione, un coltellino e, nascoste in una busta, all’interno di un borsello, nella camera da letto, della sostanza stupefacente, già confezionate di tipo eroina, dal peso di 318,50 grammi, cocaina dl peso di 14,07 grammi e marijuana dal peso di 86,00 grammi.L’uomo è stato arrestato è condotto presso la casa Circondariale di Poggioreale.