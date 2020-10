«Più sicurezza stradale», in piazza Carlo III manifestazione di Fiab Napoli

Fiab Napoli Cicloverdi chiede più attenzione alla sicurezza e chiama a raccolta le associazioni per la manifestazione di sabato 10 ottobre, dalle ore 17 alle ore 19, sul tema "Emergenza stradale". Evento che si svolgerà significativamente in Piazza Carlo III per ricordare la tragedia della giovane travolta e uccisa ad agosto.



“Basta parlare di tragica fatalità, bisogna fermare la strage stradale - dice Teresa Dandolo, presidente Fiab Napoli Cicloverdi-. I morti sulle strade sono tantissimi e nelle nostre città si fa davvero poco per proteggere l’utenza debole. Noi continuiamo a riproporre il tema della sicurezza stradale nell’agenda della politica e dei mass media”.

Cosa si chiede nel documento redatto dalle associazioni? Chiediamo piani urbanistici e di mobilità mirati alla vivibilità e sicurezza per i soggetti più vulnerabili”, continua Dandolo.



In occasione della SEM (Settimana Europea della Mobilità Sostenibile), Fiab Napoli Cicloverdi aveva invitato le associazioni del territorio napoletano a fare rete e a sottoscrivere un documento per chiedere alle Istituzioni di affrontare il problema delle morti sulle strade, segnalare le situazioni di maggiore criticità e proporre soluzioni adeguate partendo dal punto di vista di coloro che la strada la vivono ogni giorno.

L’appuntamento con le associazioni. La manifestazione promossa da FIAB Napoli Cicloverdi è prevista per sabato 10 ottobre 2020, alle ore 17, in Piazza Carlo III insieme con AIFVS Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, AMCVS Associazione Mamme Coraggio Vittime della Strada, Fondazione Michele Scarponi,Salvaciclisti, Rete #Vivinstrada, Legambiente Campania, Legambiente Parco Letterario, Legambiente CENTRO ANTICO, Legambiente Circolo LA GRU SCAMPIA, WWF Napoli, Associazione Green Italia Campania, Associazione NAPOLI PEDALA, Associazione PERCORSI CUMANI, Associazione ANNALISA DURANTE, Associazione MAMME ANTISMOG, Associazione TUTTI A SCUOLA.



L’invito è esteso a tutte le altre persone e associazioni e che desiderano veder garantito il diritto di poter attraversare la strada o pedalare; oppure semplicemente spostarsi in carrozzina senza rischi.



Le attività - precisano i promotori - si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.



https://www.facebook.com/groups/CicloverdiFIAB.Napoli/

https://www.cicloverdi.it/

