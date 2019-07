CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 14 Luglio 2019, 12:06

No pizza, no party. La prima edizione del festival vesuviano dedicato alla pietanza napoletana più famosa al mondo è praticamente morta sul nascere, bloccata da inadempienze burocratiche. Un intero fine settimana, tra giovedì e oggi, che avrebbe dovuto portare a San Giorgio a Cremano commensali e curiosi anche dalle città limitrofe. Tutto annullato. I motivi sono da ricercare in alcune autorizzazioni mancanti in tema di pubblica sicurezza: assenti i piani di evacuazione, così come i permessi per intrattenere la platea con spettacoli e attività ludiche. Irregolare l'installazione delle giostre, tra i motivi principali che hanno portato ai sigilli per l'attesissima kermesse.