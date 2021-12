«Schiacciato dal forno delle pizze, così è morto mio fratello Michele Esposito a Milano»

Il talento da pizzaiolo, il sogno di un ristorante nel Milanese, l’attività lavorativa che sta per decollare. Poi il dramma. Schiacciato da un forno di cinquecento chili, morto sul colpo. È il triste destino di Michele Esposito, originario di Portici, stroncato sabato scorso in un locale di Parabiago, a pochi chilometri da Milano. Aveva 41 anni, si era trasferito al nord da poche settimane. Aveva preso servizio in un locale che stava per...

