Napoli, testimone antiracket aggredito nella sua pizzeria: ferita la moglie incinta

Sembra non esserci pace per Mario Granieri, il titolare della pizzeria ‘Mannesi Terra Mia’, diventato un simbolo della lotta al racket dopo che alcuni anni fa denunciò le intimidazioni ricevute dalla camorra. L’ultimo episodio di cui è stato suo malgrado protagonista, insieme alla moglie e alla figlia, è avvenuto domenica scorsa. Una brutta storia che inizia poco dopo che Mario, come ogni giorno, alza la saracinesca del suo locale, iniziando...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati