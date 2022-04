Armato di coltelli inveisce contro il cameriere per le pizze fredde: denunciato nel Napoletano

Attimi di tensione questa notte in una pizzeria di Quarto dove i carabinieri della locale tenenza hanno denunciato per possesso ingiustificato di armi un cittadino ghanese di 39 anni ma residente da tanti anni nella cittadina flegrea.

Poteva finire male come accaduto recentemente in altre località d’Italia ma fortunatamente questa volta la situazione non è degenerata. Un uomo – in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta probabilmente all’esagerata assunzione di alcol – è entrato nella pizzeria di via Campana ed ha iniziato ad inveire nei confronti di un dipendente reo, a dire del 39enne, di avergli servito delle pizze che erano fredde. Allertati i Carabinieri che sono intervenuti prima che qualcuno potesse farsi male, l’uomo è stato portato alla calma e perquisito. Addosso 2 coltelli da cucina di 27 e 36 centimetri. Le armi sono state sequestrate.