Sceglie di usare una metafora biblica, Antonio Starita, per commentare lo choc nel mondo della pizza partenopea dopo il sequestro de Il Presidente successivo alle indagini della Guardia di Finanza: «Fuori i mercanti dal tempio - esordisce - Dobbiamo difendere il Vesuvio e l’identità cittadina con la pizza, che ne è parte integrante. Ora che abbiamo questa grande ondata turistica e viviamo una stagione d’oro, è un peccato sporcarla con la malavita. Mi dispiace molto di aver ricevuto questa notizia». Le parole che avete appena letto arrivano dalla bocca di uno dei più antichi, anziani e autorevoli maestri della pizza all’ombra del Vesuvio. In queste ore Antonio Starita, 83 anni, è in partenza per Chicago, dove lo hanno invitato per una fiera legata alla Margherita.

APPROFONDIMENTI Napoli, sigilli alla pizzeria «dal Presidente»: le mani della camorra sul food e il turismo Napoli, sigilli «dal Presidente»: la vita pericolosa di Massimiliano ’a capretta

Il suo locale, Starita a Materdei, è aperto da sempre, ma negli ultimi tempi, con l’avvento dell’epoca d’oro del turismo nel post-Covid, anche la clientela è cambiata, in parte. Ai napoletani doc si sono aggiunti vacanzieri di alto profilo. Questo scenario vale per tutte le attività commerciali storiche della città, per tutte le margherite e le marinare sfornate. Il sequestro disposto dalla Dda nelle scorse ore, proprio nei locali dove mangiò la pizza Bill Clinton in visita a Napoli per il G7, accende un campanello d’allarme più concreto per tutti i pubblici esercizi: dai Quartieri Spagnoli al centro storico, passando per Fuorigrotta o Vomero. Nuove pizzerie e nuovi ristoranti hanno aperto a centinaia, in questa Eldorado del turismo partenopeo. E si sono aggiunti alle attività storiche. Migliaia di locali. È l’enorme indotto della margherita, del ragù e dello spritz, che fa gola ai clan. Perché a oggi il cibo è l’oro di Napoli. E la pizza ne è il piatto centrale. Il più popolare e assieme il più identitario e prelibato.

La notizia de Il Presidente ha fatto rapidamente il giro del Paese. Come interpreta questo sequestro di via dei Tribunali?

«La prima reazione, lo dico sinceramente, è stata provare un grande dispiacere. Per tutti. Anche per la città».

E poi, per chi altro le è dispiaciuto?

«Per tutta la categoria dei pizzaioli. Proprio in questo momento in cui le cose stanno andando così a gonfie vele, in cui ci invidiano e ci copiano da tutto il mondo, un fatto di questo genere non ci voleva. La pizza è il simbolo della napoletanità, un pezzo sacro di Partenope. Perciò ripeto che i mercanti vadano fuori dal tempio. Dobbiamo difendere la nostra terra. Queste cose ci fanno male».

Lei teme che ci siano delle connessioni tra la camorra e l’aumento significativo dell’indotto di bar, pizzerie e ristoranti che, dal post-Covid a oggi, stanno aprendo in ogni zona del centro storico e nel resto di Napoli?

«Spero di no, ma ovviamente non posso dirlo con certezza. Posso dire però che in città stiamo lavorando tutti, dal locale più antico a quello più nuovo. E i tavoli non sono pieni soltanto in centro, ma anche nei quartieri periferici».

E dire che fino a 2 anni fa, a riempire le pagine, erano le notizie del racket ai danni delle pizzerie (come Di Matteo e Sorbillo, in circostanze diverse prese di mira dai clan). Ma quelli non erano tempi di indotto record, come oggi. È possibile che lo scenario si stia rovesciando?

«Spero proprio di no. E mi auguro che questo sequestro possa rimanere un caso isolato. Anche la crescita economica c’è eccome per i ristoratori. E chi lo nega non dice una cosa vera».

A quanto ammonta la crescita dell’indotto dal dopo pandemia fino a oggi per pizzerie e ristoranti? Se la sente di fare una stima?

«Le pizzerie stanno avendo un grande vantaggio in questo momento storico. Non solo abbiamo recuperato tutto quello che avevamo perso con la pandemia, ma al momento siamo intorno al 50% in più rispetto ai tempi prima del virus. Nel lungo periodo dell’emergenza sanitaria, molti di noi facevano fatica anche a coprire i soli costi vivi di mantenimento dell'attività».

Lei pensa che qualche connubio tra pizza e camorra si possa essere sviluppato proprio per la necessità di liquidità ai tempi della pandemia?

«Non saprei dirlo anche se volessi: su questo non ho gli strumenti per potermi esprimere. Ma come ho già detto, a Napoli stanno lavorando tutti negli ultimi due anni. La clientela è aumentata tanto, dappertutto. E arrivano da noi anche turisti di alto profilo, di nazionalità straniera che prima non accostavano proprio a Napoli. Ma dirò di più: guerre permettendo, e cioè se non ci sarà un inasprimento ulteriore dei conflitti che purtroppo sono in atto in giro per il mondo, questo periodo d’oro di Napoli durerà per tanto tempo ancora. Abbiamo un tesoro pulito tra le mani, che garantisce guadagni nel pieno rispetto della legge. Sprecarlo farebbe male a tutti: sarebbe dannoso non solo nei confronti dei cittadini, ma anche per i tanti imprenditori sani che diffondono il cibo della tradizione partenopea in giro per il mondo».

Il food made in Naples: ritiene che il cibo sia il principale attrattore turistico per i visitatori che arrivano in città?

«Sì. Senza la pizza, Napoli avrebbe milioni di vacanzieri in meno ogni anno: ignorare questa verità non avrebbe senso. Un motivo in più per dire: non gettiamo via il nostro tesoretto e non facciamo deteriorare la bella immagine di cui Partenope, oggi, gode in ogni Paese. Con il sapore e la fragranza delle cose semplici e genuine dobbiamo continuare a proporci al mondo e dare continuità al nostro mestiere: questo è il dovere del pizzaiolo».