Una scia di sangue su cui non è stata fatta mai chiarezza, che ha inizio con l'omicidio di un 17enne, una serie di accuse contro lo stato maggiore del clan Contini - accuse che cadono nel corso degli anni -, ma anche l'ipotesi di intestazioni fittizie legate agli affari che contano: quelli, per intenderci, maturati all'ombra del miracolo economico del food a Napoli, tra comitive di turisti estasiati per lo spettacolo della chiesa dei Girolamini e la Madonna con la pistola di Banksy. Sono questi i punti legati all'inchiesta a carico di Vincenzo Capozzoli, alias Vincenzo a miseria, che di recente ha risposto al gip De Angelis, per ribadire la propria estraneità all'accusa che gli è stata notificata pochi giorni fa: quella di essere la testa di ponte del clan Contini, in materia di riciclaggio del denaro sporco, quella di aver garantito il travaso di soldi della camorra in attività formalmente pulite.

Difeso dall'avvocato Claudio Davino, Capozzoli si dice innocente. Nega di aver ripulito soldi sporchi nelle attività del cognato Di Caprio, imprenditore che gestiva di fatto la pizzeria Dal Presidente, respinge le prime conclusioni investigative al termine delle indagini condotte dai pm della Procura di Napoli Alessandra Converso, Ida Teresi, Daniela Varone, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Sergio Ferrigno. Anzi. Rivendica, in particolare, la sua estraneità alle accuse sostenute da pentiti che già in passato gli costarono arresti e vicende processuali che si sono concluse con l'archiviazione della sua posizione. Andiamo con ordine, a partire dal racconto di alcuni collaboratori di giustizia che puntano l'indice contro Vincenzo Capozzoli. Undici anni fa, Vincenzo 'a miseria fu accusato di essere responsabile dell'omicidio di Ciro Fontanarosa, un 17enne ucciso nei pressi di Corso Garibaldi nel lontano 2009. Avrebbe fatto fuoco su ordine di Ettore Bosti, il rosso, figlio del boss Patrizio Bosti, a sua volta tra i fondatori dell'Alleanza di Secondigliano, il cartello criminale che regge le sorti della camorra napoletana (in uno scenario di guerra fredda con quelli dei Mazzarella). Un omicidio - diciamolo subito - rimasto senza colpevoli. Sia Capozzoli che Bosti jr sono stati scagionati. Assolti nel corso degli anni, al netto del narrato dei pentiti che raccontavano di un delitto finalizzato a vendicare il rifiuto del diciassettenne di entrare nella paranza di Bosti come rapinatore e uomo di fiducia. Una storia mai del tutto archiviata, dal momento che un anno fa la Dda ha acquisito le dichiarazioni di un altro collaboratore di giustizia e ha deciso di spedire le carte in corte di assise appello, in vista di un probabile appello a carico dello stesso Bosti jr (che resta non colpevole per questa vicenda, fino a prova contraria).

Ma torniamo alla storia del ristorante. Difeso dal penalista Fabio Visco, l'imprenditore Massimiliano Di Caprio si è avvalso della facoltà di non rispondere, pur protestandosi innocente. Per anni ha gestito un ristorante che macinava affari puliti (fino a un milione di fatturato annuo, con la crescita di utili, al netto delle spese pagate) e che era formalmente intestato alla moglie Deborah Capasso. Si dice pronto a dimostrare - carte alla mano - di non aver mai ricevuto soldi di origine illecita dal cognato Capozzoli, ricordando per altro di aver denunciato in passato alcuni soggetti del clan Sibillo (legato ai Contini) dal pressing crimimale esercitato contro le pizzerie e i locali virtuosi di via dei Tribunali. Ma come nasce l'inchiesta a carico del ristoratore. A parlare con i pm è Gennaro De Tommaso, il Genny la carogna che assicurava la pace della curva dell'Olimpico a maggio del 2014 all'allora capitano Marek Hamsik, nel corso della finale di coppa Italia vinta contro la Fiorentina (e insaguinata dalla morte del tifoso Ciro Esposito, per mano dei teppisti della Roma). Chi c'era alle spalle di Gennaro De Tommaso, mente era in sella alla curva dell'Olimpico? Non si fa fatica a riconoscere il volto di un giovane Ettore Bosti, all'epoca libero e tifosissimo del Napoli, la cui assoluzione come mandante dell'omicidio di un 17enne venne festeggiata al Vasto con i soliti fuochi d'artificio. Come a dire: certe storie (e certe indagini) fanno giri immensi, ma poi ritornano.