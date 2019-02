Pizzerie e bar multati in tutta Napoli, offensiva della Municipale nella movida

Gli Agenti della Polizia Municipale di Napoli nella zona di Chiaia hanno effettuato una vasta operazione a contrasto dell’abusivismo commerciale. Ai Quartieri Spagnoli in piazzetta Sant’Anna di Palazzo una pizzeria è stata multata per aver apposto su suolo pubblico teli verticali in pvc ed arredi non previsti dell’autorizzazione di occupazione di suolo. In via Gradoni di Chiaia sono state controllate 6 attività commerciali e pubblici esercizi provvedendo alla verbalizzazione per occupazione abusiva di suolo pubblico di un ristorante e un bar che avevano posizionato su suolo pubblico pedane amovibili e attrezzature della loro attività.



Durante i controlli un esercizio commerciale di preparazione e vendita di cibo da asporto è stato sorpreso in piena attività privo di tutte le autorizzazioni ed è stato verbalizzato per l'assenza dei titoli mancanti. Inoltre è stata sottoposta a controlli anche una sala scommesse, verbalizzata per assenza della prescritta autorizzazione e segnalata ai competenti uffici per gli ulteriori provvedimenti previsti dal Regolamento Comunale. Nella zona del Lungomare e di Santa Lucia sono state sottoposte ad accertamenti 18 attività tra bar e ristoranti, in seguito ai controlli 5 titolari sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico oltre alla segnalazione per il dovuto pagamento dei canoni Cosap, mentre per uno dei ristoranti in via Santa Lucia si è provveduto anche alla sanzione per tenda non autorizzata, mancanza del titolo necessario alla diffusione di musica ed il titolare è stato denunciato per uso dei locali interrati non autorizzato contravvenendo alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Anche in Via Filangieri per un bar di nuova apertura è stata riscontrata l'assenza del titolo autorizzativo per la diffusione di musica.



In via Carducci, via Chiatamone, Mergellina e dintorni sono stati elevati 183 verbali per la sosta irregolare e sanzionati 8 parcheggiatori abusivi con immediato ordine di allontanamento. I controlli in materia ambientale si sono concentrati a Posillipo ed in via Petrarca, analizzando rifiuti abbandonati su suolo pubblico provenienti da lavori edili riuscendo a risalire alla ditta autore dell’illecito che stava svolgendo lavori di ristrutturazione in zona il cui titolare è stato sanzionato con una multa di 500 euro. Sempre in via Petrarca due venditori ambulanti di generi alimentari sono stati verbalizzati perché abusivi e la merce sequestrata è stat distrutta in quanto esposta agli agenti inquinanti atmosferici e quindi non più sicura per i consumatori. I controlli congiunti con gli Ispettori Asia hanno poi permesso di intercettare in Riviera di Chiaia, via Santa Lucia, via Orsini e via Cervantes diverse attività commerciali che conferivano i rifiuti in maniera errata, infatti per 12 di loro è scattata la sanzione massima prevista dall’Ordinanza Sindacale di € 500.



Parimenti in via Cavallerizza un negozio di prodotti caseari è stato multato perché posizionava su suolo pubblico i contenitori della differenziata in orari non previsti. Sul territorio di Fuorigrotta e Bagnoli, precisamente in Viale Kennedy, gli Agenti hanno sorpreso due locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande sprovvisti della prescritta certificazione di impatto acustico sanzionandoli anche per irregolarità nel conferimento dei rifiuti. In Via Tanzillo un pub in piena attività è stato sottoposto a verifica e sanzionato perchè privo di alcuna autorizzazione amministrativa e sanitaria occupando, tra l'altro, suolo pubblico senza concessione. Successivamente le verifiche si sono concentrate in zona Coroglio dove un bar è stato sanzionato perchè svolgeva la propria attività senza esporre il listino dei prezzi. Nel complesso sono state comminate sanzioni per un ammontare pari a € 15.000 oltre i canoni che dovranno essere versati alla Cosap per l'occupazioe abusiva di suolo pubblico.

Domenica 24 Febbraio 2019, 11:15 - Ultimo aggiornamento: 24-02-2019 12:11

