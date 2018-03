Sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri mentre pretendevano di riscuotere il pizzo. A Sant'Antonio Abate sono finiti in manette due uomini ritenuti vicini al clan D'Alessandro: si tratta di Nino Spagnuolo, 41enne e Francesco Delle Donne, di 35, entrambi di Castellammare. I militari del nucleo investigativo di Torre Annunziata li hanno sorpresi durante un tentativo di estorsione. I due sono stati visti parlare animatamente con il titolare di una società di trasporto su mezzi pesanti: avevano appena avanzato l'ennesima richiesta di denaro all'imprenditore. Si è appurato che nei giorni precedenti gli emissari si erano presentati diverse volte: l'ultima si è conclusa per loro in carcere a Poggioreale.

Sabato 31 Marzo 2018, 13:07 - Ultimo aggiornamento: 31-03-2018 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA