Pizzo e ironia, a Napoli impazzano le lezioni di burlesque

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 08:18 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2019 08:22

Hanno dai 18 ai 60 anni, sono casalinghe, studentesse, professioniste, alcune sono single mentre molte altre sono madri e anche mogli; tutte donne napoletane, con vite diverse ma con una passione in comune: il burlesque. E così ogni sera, nelle palestre o nelle sale da ballo di diversi quartieri della città, signore e signorine provano a mettersi in gioco indossando bustini, lingerie di pizzo, piume e tacchi per sperimentare, con autoironia, le proprie capacità seduttive e danzare per ritrovare autostima e, contemporaneamente, tonificare il proprio corpo. Sensualità, femminilità e ironia: queste le parole d'ordine del burlesque, disciplina che mescola la danza all'arte teatrale, un genere di ballo sexy dal fascino retrò ricco di mimica e gioco, da ballare in reggicalze e col boa.