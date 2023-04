Ci risiamo. È bastato un minimo calo di attenzione sul palazzo degli abusi di Pizzofalcone, ed ecco rialzarsi il sipario sulle prevaricazioni di quanti ancora occupano senza titolo appartamenti e spazi del condominio.

L’ultimo affronto, che ancora una volta ha il sapore amaro della sfida alle istituzioni e allo Stato, è questo: qualcuno ha pensato bene di “parcheggiare” nel cortile interno del civico 35 di via Egiziaca un motoscafo. Occupato il posto auto che spetterebbe a chi veramente ne ha titolo: succede anche questo mentre l’edificio resta sorvegliato speciale da polizia municipale e forze dell’ordine.



Ed è come assistere ad un braccio di ferro continuo, a una sorta di prova di forza dei soliti noti che proprio non vogliono accettare il rispetto della legalità e del concetto di bene comune.

Si apprende così che prima ancora di sistemare quel natante nel cortile condominiale, qualcuno ha infranto i sigilli di un deposito interno del palazzo, nel quale era rimasto per tutto l’inverno. Forse pensando che nessuno se ne sarebbe accorto o, peggio ancora, che un certo clima di condizionamento (ma meglio sarebbe dire di intimidazione) sugli occupanti legittimi degli appartamenti avrebbe indotto al silenzio, gli abusivi sono ritornati alla carica. E non è finita: da un rapido riscontro di alcune targhe di auto e scooter parcheggiati nello stesso androne scoperto, si evince che sono non pochi i veicoli coperti da assicurazione. L’ennesimo affondo di quanti continuano a farsi beffe della legge e delle regole di civile convivenza.

Come una tela di Penelope che viene si fa e si disfa di continuo, le indagini sugli abusi di via Egiziaca costringono spesso gli investigatori a ripartire dall’inizio. Il caso degli occupanti abusivi è sotto la lente d’ingrandimento del Comune di Napoli, della Prefettura e della stessa Procura della Repubblica. Eppure le zone d’ombra restano ancora tante.E dire che gcon le diffide ad abbandonare gli alloggi occupati senza titolo. Trenta giorni per lasciare la casa, per restituire un bene immobile che - ricordiamolo - è pubblico, cioè appartiene allo Stato. L’indicazione partita dalla Prefettura è diventata poi precetto esecutivo. Alcuni sfratti sono anche stati compiuti. Altri, probabilmente, credono ancora di averla fatta franca.

Chi sul palazzo degli abusi continua a non mollare la presa, nonostante le minacce ricevute per il solo fatto di aver chiesto il rispetto della legalità, è Francesco Emilio Borrelli. «Ho personalmente verificato la presenza di una barca e di un potente scooter T max all’interno dello stabile tristemente noto come il “palazzo della camorra” di Pizzofalcone. Una circostanza a dir poco sconcertante che dimostra come questo edificio continui a essere al servizio di ignoti che ritengono addirittura di poterci parcheggiare un natante, oltre a far sostare un motoveicolo molto costoso. Il tutto accade dopo lo sgombero disposto dalle autorità dalle famiglie occupanti considerate legate ai clan che avevano anche sfrattato con la violenza legittimi assegnatari come l’anziana signora Carlotta».

Borrelli chiede che resti alta l’attenzione sul caso. «Bisogna impedire a tutti i costi che questo immobile torni nella disponibilità della criminalità locale dopo una grande battaglia per il ripristino della legalità che è stata condotta nei mesi scorsi - conclude - Sia subito chiarito chi ha avuto accesso al palazzo e con quali fini abbia agito, oltre a risalire alla proprietà della barca e dello scooter che, evidentemente, non sono arrivati lì da soli».