Venerdì 2 Agosto 2019, 10:10

È stato risolto in tempi brevissimi il «giallo» del fascicolo scomparso riguardante l'inchiesta su una setta satanica di Perugia, denunciata lo scorso ottobre dall'anziana mamma di una vittima che in meno di un anno ha venduto tutti i beni di famiglia e effettuato bonifici bancari a una «diavolessa» perugina, per un totale di circa 320mila euro. Satanisti sì ma con il pallino dei soldi. Il fascicolo contenente la denuncia (presentata a ottobre 2008) e una vasta documentazione bancaria e contabile, fu inviato dalla Procura di Napoli Nord all'ufficio giudiziario di Perugia per competenza territoriale. Ma la procura umbra, dopo la valutazione del caso, ritenne che se di reati si trattava la competenza era di Napoli Nord e rinviò il fascicolo al mittente.