Il progetto di valorizzazione di piazza del Plebiscito si avvia a diventare un atto concreto, condiviso anche da Comune, Soprintendenza e Demanio, ecco perché il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, è particolarmente entusiasta del traguardo che sta per concretizzarsi. Ne parla con tenacia, evidentemente considera realmente determinante il futuro del Plebiscito. A più riprese dice che si tratta «di uno dei simboli di questa città», ripete che il progetto di valorizzazione è ancor più determinante alla luce «dell'afflusso costante di napoletani e turisti che abbiamo visto nella piazza nel periodo delle festività natalizie», conclude chiarendo che una volta riportato alla bellezza che merita, quel luogo andrà costantemente «tutelato e difeso».

Tutto inizia dal primo degli step che il Prefetto Palomba considera importante, l'avvio dei lavori di recupero degli immobili del colonnato di proprietà del Fec, il fondo edifici di Culto che fa capo al Ministero dell'Interno, che patirà a breve e segnerà la svolta.

Quando inizieranno i lavori agli immobili del colonnato?

«A breve, in tempi strettissimi. Il Prefetto direttore generale del Fec è già venuto in un paio di occasioni. A dicembre c'è stata una prima riunione ufficiale nella quale c'è stata la conferma del finanziamento del Ministero dell'Interno per l'esecuzione dei lavori agli immobili».

Quella prima riunione è stata determinante?

«Ce ne sarà un'altra dopo il 15 di gennaio in seguito alla quale potranno iniziare le procedure ufficiali».

Perché c'è bisogno di eseguire lavori agli immobili del colonnato del Plebiscito?

«È stato riscontrato qualche difetto di agibilità che andava eliminato. Adesso, una volta avuta certezza dell'ottenimento dei fondi necessari, potranno partire i lavori che saranno a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche».

I tempi dei lavori saranno lunghi?

«Credo proprio di no. Il Provveditorato ha già partecipato agli incontri che abbiamo avuto fino ad ora e ha già contribuito a una quantificazione del valore dei lavori da eseguire».

Poi arriverà il momento dell'assegnazione di quei locali.

«In realtà una parte delle assegnazioni è stata già fatta in passato e io sto pensando di seguire un percorso che non danneggi nessuno. Probabilmente confermeremo le assegnazioni a chi le aveva già ottenute ma ci sarà la possibilità di ampliare la gara perché, grazie ai lavori che verranno eseguiti, ci saranno anche ulteriori spazi da assegnare».

E in quel momento inizierà la svolta per il Plebiscito.

«In realtà la svolta è già partita da mesi. Da quando abbiamo avviato gli incontri per il grande progetto di valorizzazione della piazza con Comune, Demanio e Soprintendenza. Il progetto comprende anche l'apertura dell'ipogeo e la nuova illuminazione».

Eventi che si verificheranno a breve?

«Se ne occupa il Comune ma il sindaco mi ha annunciato che l'ipogeo sarà aperto in tempi rapidissimi. Per la nuova illuminazione so che è in corso di realizzazione il progetto».

È importante illuminare la piazza, anche per restituire sicurezza a chi vorrà viverla in ogni momento della giornata.

«Il tema della sicurezza è, ovviamente, fondamentale. È per questo che sarà rafforzata la videosorveglianza su tutta la piazza. E stiamo anche pensando ad altre forme di tutela».

Quali?

«Stiamo pensando di aggiungere anche una sorveglianza privata, ma questo tema farà parte degli accordi che andremo a sottoscrivere con tutti i soggetti coinvolti nel progetto di valorizzazione del Plebiscito».

Entro l'estate ci sarà la svolta per la piazza?

«Io andrei per gradi. Diciamo che entro febbraio ragionevolmente potrebbe esserci la firma dell'accordo di valorizzazione e che, tra l'estate o, al massimo subito dopo l'estate, il progetto potrà decollare».