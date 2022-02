Pnrr, a Napoli quarta tappa del tour "Avvicina" dei senatori Pd

Prendere il volo, questo l'obiettivo. Riparte da Napoli, oggi e domani, il tour di 'Avvicina', ciclo di incontri sul territorio che il gruppo del Pd del Senato organizza per un confronto con parti sociali, istituzioni, imprese del territorio sulle opportunità date dalle risorse del Pnrr e sui rischi che possono venire dalla congiuntura economica e sociale in corso, in modo da aiutare le aree interne e periferiche più fragili a cogliere la ripresa e a scongiurare la creazione di disuguaglianze.

Il programma

Nella serata di oggi, domenica 27 febbraio, Alan Ferrari, vice presidente e coordinatore del progetto 'Avvicina', Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd, Valeria Valente, Franco Mirabelli, Stefano Collina, Daniele Manca, Paola Boldrini, Eugenio Comincini, Gianni Pittella, Valeria Fedeli e Salvatore Margiotta, incontreranno Don Antonio Loffredo, la Fondazione di Comunità San Gennaro e la Cooperativa 'La Paranza'. Lunedì mattina i parlamentari del Pd, avranno un incontro con il prefetto di Napoli, Claudio Palomba.

A seguire, sempre nella giornata di lunedì, i senatori dem incontreranno il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e poi si confronteranno, alle 10.15, con Ance Campania e con delegazioni di Cgil, Cisl e Uil, nella sede Ance. Alle 12.30 si svolgerà, nella sede della Regione, un incontro con il presidente Vincenzo De Luca. Alle 13.30 è prevista la visita alla Fondazione Foqus e un incontro con la presidente Rachele Furfaro e con il presidente della Fondazione per il Sud Carlo Borgomeo. Al termine di questa visita si svolgerà un incontro con la stampa. Alle 16.30 i senatori del Pd visiteranno la Fondazione Pol.i.s. e alle 18.15 saranno a San Giovanni a Teduccio per conoscere il progetto di Comunità Energetica Solidale di Napoli est. (A