Pnrr e criminalità, a Pimonte il confronto con Maresca

Tutto pronto per l’incontro dal titolo “Il coraggio di vivere” organizzato dal Forum dei Giovani di Pimonte per oggi 9 maggio alle ore 17.30 presso la sala convegni ICS Paride Del Pozzo in via Santo Spirito, 6 di Piemonte fortemente voluto e sostenuto dal Consigliere della Città Metropolitana di Napoli Vincenzo Cirillo che ha accolto le istanze e i desideri dei ragazzi del posto e ha messo in campo focus

Saranno presenti: il magistrato antimafia Catello Maresca,

Francesco Summa sindaco di Pimonte,

Vincenzo Cirillo consigliere della città metropolitana di Napoli e Don Nino Lazzazzara parroco di Pimonte.

«E’ con entusiasmo che plaudo a questa iniziativa, soprattutto perché mossa da dei ragazzi volenterosi e che con il loro impegno ci fanno ben sperare per il futuro.

Oggi, più che mai, non bisogna abbassare la guardia nei confronti della criminalità che, spesso, proprio tra i giovani cerca nuove leve. Questi appuntamenti, invece, ci dimostrano che lì dove ci sono valori come la legalità e l’onestà le mafie non attecchiscono» dichiara Vincenzo Cirillo.

Si discuterà di fondi Pnrr intercettati dalla criminalità, influenze criminali tra giovani, risposte delle Istituzioni nei confronti della criminalità.