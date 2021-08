Fra le opere finanziate dal Pnrr, per l'alta velocità nel sud ci sono le nuove linee Napoli-Bari, Palermo-Catania-Messina, Salerno-Reggio Calabria; per l'alta velocità nel nord, ci sono la Brescia-Verona-Vicenza, la Liguria Alpi e la Circonvallazione di Trento; per le connessioni diagonali, la Roma-Pescara, la Orte-Falconara e la Taranto-Battipaglia.