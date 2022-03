Pnrr, il Comune di Quarto presenta progetti per 19 beni confiscati

«Abbiamo ultimato questa mattina, nei termini previsti dal bando, l’invio di 4 progetti candidandoli ai finanziamenti con i fondi Pnrr per complessivi 3,5 milioni di euro», dice il sindaco di Quarto, Antonio Sabino. Al centro dei progetti19 beni acquisiti al patrimonio comunale e, in meno di un anno, assegnati con bando pubblico a cooperative sociali, associazioni, ordini professionali, scuole e parrocchie.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI «Name that Tune», Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The... LA POLITICA Città Metropolitana di Napoli, l’insediamento del nuovo... IL RANKING Imprese, la classifica dei 60 “Best workplace” in Italia:...

Altri 14 beni sono stati assegnati all’Asl e candidati al finanziamenti Pnrr per farne centri medici territoriali e case pubbliche di comunità, dal centro antiviolenza e tutela delle donne maltrattate, alla casa delle associazioni in ricordo di Giancarlo Siani all’Albergo "Diverso" per diversamente abili alle case di legalità per contrastare l’emergenza abitativa e aiutare anche i richiedenti asilo secondo il diritto internazionale, per 6 abitazioni in via Cortese. «Ora, con i fondi Pnrr, contiamo di rendere queste strutture ancora più moderne e funzionali. Il 20 maggio faremo una grande iniziativa pubblica anche con l’ordine dei giornalisti a Casa Mehari», sottolinea Sabino.Di seguito l’elenco dei beni confiscati già assegnati: