Pnrr, Napoli batte Milano: «Per i trasporti progetti validi»

Napoli al primo posto in Italia nella selezione di un bando Pnrr sui trasporti. Nella graduatoria relativa ai progetti del Maas - acronimo di mobility as a service, un'iniziativa del ministero per l'innovazione tecnologica e di quello delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - il Comune di Napoli figura in vetta con 86 punti, seguito da Milano con 85 e Roma con 82.



L'obiettivo finale del progetto - che vedrà la luce dal prossimo...

