Tantissime proteste nella tarda serata di ieri in alcuni seggi del comune di Marano. Presidenti e scrutatori hanno protestato poiché le operazioni (post voto) per la sanificazione delle aule si è protratta più del dovuto. "C'erano solo due operatori e in alcuni casi si è dovuto attendere fino all'una di notte. Pessima organizzazione, pessima".

Sono in tanti ad aver reclamato e sollecitato maggiore celerità negli interventi. I presidenti e gli scrutatori hanno potuto abbandonare i seggi solo al termine delle operazioni. A Marano non si vota per il rinnovo del Consiglio comunale, ma solo per Referendum e Regionali.



