Pochi al corteo dell'Usb a Napoli: «Il Governo revochi il Green Pass»

Ritiro immediato del provvedimento che da oggi impone il Green Pass per tutti i lavoratori e la richiesta di tamponi per tutti i dipendenti a carico delle aziende. Queste le richieste dell'Usb del comparto del trasporto pubblico locale sceso in piazza a manifestare davanti alla sede della Prefettura di Napoli. Poca la partecipazione.

APPROFONDIMENTI LA CERTIFICAZIONE Green pass, funzionano anche bus, metropolitana e funicolari Anm LA CERTIFICAZIONE Green pass, nessuna fila tra i viaggiatori dell'Eav resta invece... LA PROTESTA Green pass, addetti alla manutenzione stradale bloccano azienda a San... LA CERTIFICAZIONE Green pass, situazione regolare nei porti di Napoli e Salerno LA CERTIFICAZIONE Green pass, nessun disagio per gli operai Stellantis di Pomigliano

«Chiediamo che l'obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro sia ritirato subito dal Governo - affermano i sindacalisti - e che i tamponi li paghino i padroni e non i lavoratori che anche durante la pandemia hanno assicurato il servizio e che continuano a lavorare con carenti condizioni di pulizia e igienizzazione dei mezzi». L'Usb, nel ribadire la propria posizione favorevole al vaccino, ha tuttavia evidenziato come «esibire il Green pass da vaccinazione avvenuta non significa essere immuni al covid. E' più protetto chi effettua un tampone ogni 48-72 ore e dunque è necessario che i tamponi siano a carico delle aziende come forma di prevenzione».