L’appello di una moglie napoletana: «Aiutiamo mio marito Gianfranco, malato di tumore»

Lunedì 10 Giugno 2019

Si chiama Gianfranco Sangiovanni, è un commercialista di 32 anni residente a Poggiomarino e da più di un anno lotta contro una forma rara di tumore. Ma le cure sono molto costose e Gianfranco sta prendendo contatti con medici e istituti di tutta Europa. Per questo la moglie, Alessia Sorrentino, ha lanciato un appello su facebook: «Aiutiamo Gianfranco», avviando una raccolta fondi.Nel suo appello, la donna (che con Gianfranco ha due figli piccoli) spiega che il marito soffre di un tumore desmoplastico a piccole cellule rotonde al 4° stadio, rarissimo e difficile da curare. Racconta di aver preso contatti con un medico americano e con due centri europei, uno in Francia e l’altro in Inghilterra: «Anche se tutte le speranze sembrano finire, Gianfranco non smette tuttora di sottoporsi a cure oncologiche, trattamenti integrati e terapie biologiche innovative pur di lottare per la sua vita e la sua famiglia. Ovviamente tutto ciò è molto costoso ed è per questo che siamo qui a chiedervi aiuto: il vostro sostegno e la vostra condivisione potranno dare al mio guerriero una qualsiasi possibilità concreta, che sia un'operazione, cura o una nuova sperimentazione, insomma una speranza».Ecco la pagina Facebook dove si stanno raccogliendo i fondi, con l’iban per chi vuole donare: https://www.facebook.com/donate/650589125353015/2368359136744843/