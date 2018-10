Martedì 30 Ottobre 2018, 11:35

POGGIOMARINO - Crolla l’intonaco nelle aule del plesso di via 25 aprile dell’istituto comprensivo “Eduardo De Filippo” a Poggiomarino e scatta l’allarme per la tenuta della scuola, un edificio molto vecchio che spesso presenta problemi. Un muro esterno è caduto sul solaio della scuola: il crollo ha provocato il distaccamento dell’intonaco e di alcuni calcinacci, finiti sui banchi che, per fortuna, erano vuoti dopo che il sindaco Leo Annunziata ieri aveva disposto la chiusura degli edifici scolastici proprio per verificarne le condizioni. Nessun ferito, dunque: si ci fossero stati alunni e docenti in classe, sarebbe potuta accadere una tragedia. Sul posto sono arrivati i rappresentanti dell’amministrazione comunale, con l’assessore all’istruzione Alfredo Conte, e anche i carabinieri. Preoccupazione tra i genitori dei ragazzi della De Filippo: «La scuola non è sicura».