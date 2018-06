Domenica 10 Giugno 2018, 10:06 - Ultimo aggiornamento: 9 Giugno, 19:18

Per la quarta volta in un mese circa il cimitero di Poggiomarino viene preso di mira dai ladri. E, ancora una volta, oltre a portare via oggetti in rame e alluminio, i malviventi distruggono tutto e provocano danni alle tombe e ai loculi. È allarme, ormai, nella cittadina vesuviana per i continui assalti al luogo sacro. Anche stavolta i vandali sono entrati di notte ed hanno agito indisturbati, portando a compimento il colpo senza grosse difficoltà. Dei passati raid si è discusso in passato anche in commissione lavori pubblici. L’amministrazione comunale ha assicurato di voler risarcire i proprietari delle tombe che sono state vandalizzate e intende istituire un servizio di vigilanza ma la minoranza attacca: «Questo furto è l’ennesima sconfitta per questa amministrazione. La settimana prossima provvederemo a redigere un piano di interventi per la immediata messa in sicurezza del cimitero, di cui faremo dono all’assessore ed al sindaco», dice il consigliere di opposizione Maurizio Falanga.