Poggiomarino, esce per andare al lavoro e gli occupano la casa: «Aiutatemi»

È uscito dalla sua abitazione per andare al lavoro e quando è tornato per pranzo l’ha trovata occupata da due donne, che hanno sfondato la porta e si sono intrufolate. È drammatico il racconto di Michele Iervolino, 38enne di Poggiomarino residente nelle case popolari Iacp di via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Il poggiomarinese ha pubblicato un video su facebook e chiede di essere aiutato: ha mostrato le immagini della porta forzata e delle donne che hanno occupato la casa, dove ha vissuto per 30 anni con i nonni e dove lui risiede adesso. Michele si è chiuso in camera da letto, ha chiamato i carabinieri che stanno procedendo a denunciare le occupanti le quali, però, non ne vogliono sapere di andare via: «Sono anche malato, ho una grave patologia. Sono disperato, non è possibile che io non possa più stare in casa mia. Aiutatemi», ha chiesto in lacrime.