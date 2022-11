Poggioreale, bus Anm bloccato in una strada allagata dalla pioggia: «Come il titanic»

“Pov: vivi a Napoli”. Questa la scritta del video diventato virale su TikTok in cui un bus dell'Anm tenta disperatamente di superare un tunnel completamente allagato dalla pioggia. Il mezzo avanza, ma l'acqua continua a entrare senza sosta anche dalle porte del bus: «come il Titanic» ride mesto l'autista, commentando con ironia una situazione che sembra avere dell'inverosimile.

Questa è solo una delle tante conseguenze che la bomba d'acqua di ieri ha provocato a Napoli e provincia: il video è girato a Poggioreale.

«Il problema è che questi fenomeni, causati dai cambiamenti climatici, rischiano di far parte sempre più spesso della nostra quotidianità. Non è più tempo di lanciare allarmi ma di attivarsi per una rapida inversione di questo fenomeno mondiale attraverso comportamenti sostenibili da parte di ciascuno di noi che spingano i governi di tutti i Paesi a fare dietrofront sulla produzione indiscriminata di CO2» commenta il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del video virale e lo ha ricondiviso sulle sue pagine social.

Un altro agghiacciante dettaglio nel video, infatti, è il quantitativo di spazzatura e buste di plastica che galleggiano tra le rapide, creando un vero fiume di rifiuti.