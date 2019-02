Napoli, il racconto di un detenuto nella «cella zero»: nudo, picchiato e costretto a fare le flessioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Febbraio 2019, 23:02 - Ultimo aggiornamento: 28-02-2019 23:05

«Mi hanno fatto spogliare nudo. Mi costringevano a fare flessioni e intanto mi picchiavano. Riuscivo a stento a tenere le mani sulla testa, per proteggermi». È così che Raffaele Lauro racconta l’incubo della cosiddetta «cella zero», la stanza al piano terra del carcere di Poggioreale dove denunciò di aver subìto un’aggressione da parte di tre agenti della polizia penitenziaria. Lauro ha 46 anni, è un salumiere finito in manette per ricettazione di alcuni buoni pasto. Ieri ha testimoniato in aula.