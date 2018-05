Poggioreale, degrado totale dopo il mercato abusivo

Lunedì 14 Maggio 2018, 18:09 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 18:15

Cumuli di spazzatura dopo l’attività del mercato “spontaneo”, o meglio irregolare. È questa la situazione che si verifica ogni inizio settimana in via Domenico De Roberto nel quartiere Poggioreale.Materiale di ogni tipo viene lasciato a terra dai numerosissimi operatori che occupano irregolarmente i marciapiedi e parte della carreggiata su ambo i lati della strada. Una situazione degenerata negli ultimi mesi dopo la chiusura del “mercato delle pulci” che alloggiava nell’ex area industriale, poi posta sotto sequestro dalla Polizia Locale di Napoli a metà del mese di novembre dello scorso anno a causa dell’inquinamento ambientale accertato dagli organi competenti. Nell’area, di circa 8mila metri quadrati, era possibile trovare oggetti usati, d’antiquariato, mobili, elettrodomestici, giocattoli e tanto altro. La maggior parte degli operatori, che prima utilizzava l’area, ha lasciato Poggioreale e ha scelto altre aree mercatali.I pochi rimasti, insieme a decine e decine di altri operatori occasionali, negli ultimi mesi sfruttano la strada per installare le bancarelle approfittando della comoda condizione di gratuità. A partire dal pomeriggio di ogni sabato e fino all’ora di pranzo della domenica successiva sono numerose le bancarelle sistemate lungo via De Roberto, concentrate nel tratto compreso tra via Tommaso Fasano e via Traccia a Poggioreale. Si vende di tutto, per lo più capi di abbigliamento, oggetti vintage e da collezionismo, oltre a utensili di ogni genere.La situazione di assoluto degrado è denunciata da Carmine Meloro, consigliere del gruppo Dema della IV Municipalità di Napoli, che amministra i territori di Poggioreale, Zona Industriale, Vicaria e San Lorenzo. «La mercanzia che non riescono a vendere viene abbandonata sul ciglio della strada» denuncia Meloro. Anche nelle ultime ore il consigliere municipale, così come già in tante occasioni, ha provveduto a segnalare all’Asia la necessità di intervenire nella pulizia del tratto di strada. Operazione non facile trattandosi di materiale di ogni genere sparpagliato anche sui marciapiedi. Uno sforzo enorme per la municipalizzata del Comune costretta a impegnare diversi uomini e mezzi. Il consigliere Meloro specifica di aver anche segnalato la circostanza alla Polizia Municipale e alla Guardia di Finanza e di aver sollevato il problema anche in Municipalità.Il mercato domenicale non ha alcuna autorizzazione, motivo per il quale il tratto di strada resta comunque aperto ai veicoli che continuano a utilizzarlo per raggiungere la periferia orientale di Napoli, e non solo. Non sono mancate occasioni in cui la presenza di strada di moltissimi appassionati dell’oggettistica usata ha creato dei blocchi del traffico veicolare. La questione, dunque, è anche di ordine pubblico oltre che di decoro urbano.«La soluzione – dice Meloro - è quella di spostare l'area mercatale e individuare un'area adeguata. La mia proposta è quella di scegliere un'area di proprietà del Comune e darla in concessione all'associazione e regolarizzare le attività». In realtà dello spostamento del mercato dell'antiquariato e del collezionismo di Poggioreale se ne parlava già in passato: "Una ipotesi da verificare è quella di uno spostamento in Cupa San Severino" si legge in una nota di Palazzo San Giacomo del 2015.