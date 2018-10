Martedì 16 Ottobre 2018, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2018 14:02

È morto suicida un detenuto del carcere di Poggioreale, a Napoli. È quanto fa sapere Ciro Auricchio dell'Uspp, Unione sindacali di Polizia Penitenziaria, in occasione del focus sulla sanità nelle carceri in Campania. L'uomo, 35 anni, è stato rinvenuto stamani impiccato nella sua cella. «Sovraffollamento e carenza di organico sono i mali del sistema carcerario - ha commentato Auricchio - la medicina è decongestionare il sistema con il nuovo carcere che dovrebbe sorgere a Nola e nuove assunzioni di polizia penitenziaria». «Solo tra Secondigliano e Poggioreale - ha sottolineato - mancano 300 agenti di polizia penitenziaria». Dall'inizio dell'anno, in Italia sono 47 i detenuti che si sono suicidati.