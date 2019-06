Venerdì 21 Giugno 2019, 17:21

Sono 203 i detenuti che saranno trasferiti a breve dal carcere di Poggioreale per permettere l'avvio immediato dei lavori di ristrutturazione presso il Padiglione Salerno e migliorare così le condizioni di detenzione. Come aveva promesso nel corso della visita all'istituto, svoltasi all'indomani della protesta del 16 giugno scorso, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Francesco Basentini ha dato disposizioni affinché siano svolte le necessarie attività per consentire gli «interventi urgenti ed ormai improcrastinabili da effettuare nel Padiglione Salerno» del carcere napoletano.