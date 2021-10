Poggioreale, scarcerato detenuto 80enne affetto da declino cognitivo

Il detenuto Giovanni C., ottantacinquenne, è stato scarcerato nella tarda serata di ieri. A segnalarlo è Samuele Ciambriello, garante per i diritti dei detenuti della regione Campania, che seguiva da tempo il caso del recluso a Poggioreale dal 23 di agosto. È andato spesso a trovarlo in carcere e ha scritto alla direzione sanitaria della struttura circondariale, data la complessità nonchè la gravità delle sue condizioni psico-fisiche. Affetto da decadimento cognitivo,senza margini di miglioramento, il detenuto necessitava e necessita di un monitoraggio clinico e terapeutico costante, come sottolineato dal suo difensore d'ufficio Riccardo Maria Elena.

