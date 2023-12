Napoli, arrestato a Poggioreale 25enne con due stecche di hashish

Durante la serata di ieri, un ragazzo di 25 anni è stato fermato e poi arrestato dalla polizia nei pressi di Poggioreale.

Gli agenti hanno fermato il 25enne durante un blocco stradale, rinvenendo, così, circa due stecche di hashish all'interno del ciclomotore guidato dal ragazzo.

Considerando che sarebbero potuti esservi ulteriori elementi di prova, la polizia ha ritenuto necessario estendere il controllo all'abitazione dell'indagato, dove sono stati trovati circa 64 grammi di hashish, 19 grammi di cocaina, suddivisa in 35 involucri e diverso materiale per il confezionamento della droga (bilancino, strumenti per tagliare le sostanze).

Allo stesso tempo, gli agenti hanno sequestrato una bici elettrica e del materiale edile di cui il 25enne non ha saputo spiegare la provenienza.

Il ragazzo è stato dunque arrestato con le accuse di possesso di sostanze stupefacenti e ricettazione.