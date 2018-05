Napoli, task force della polizia locale contro gli autotrasportatori fuorilegge

Mercoledì 23 Maggio 2018, 14:04 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 14:04

Controlli a tappeto questa mattina, da parte degli uomini della poliza locale di Napoli, in materia di autotrasporto e sicurezza stradale. Le verifiche effettuate nell’area di Poggioreale, su disposizione del comandante Ciro Esposito e del dirigente del reparto motociclisti Ciro Colimoro, hanno avuto luogo fin dalle prime ore del mattino e proseguiranno per tutto il giorno. In particolare i poliziotti, sono attenti a sanzionare autisti - sia di mezzi commerciali che civili - che risultano poco attenti all’orario di riposo e che tendono a modificare il tachimetro.«Sono queste di solito le irregolarità più frequenti - dichiara l’assistente capo Ciro De Gais - L’attività di oggi è mirata alla salvaguardia dei dispositivi di sicurezza tanto per loro quanto per noi. La località prescelta poi, è proprio a ridosso dell’area portuale dove solitamente transitano autoarticolati anche stranieri e che sempre più spesso risultano irregolari».