Poggioreale, verde nel degrado. Sos del comitato: «interveniamo noi»

Semplici aiuole in città trasformate in spazi degradati, una situazione che caratterizza molte zone della periferia orientale di Napoli. A Poggioreale, negli spazi pubblici a ridosso del palazzo del Tribunale, l'erba è cresciuta rigogliosa ed è ora ridotta a un ammasso di sterpaglie e rifiuti.Siamo esattamente nello spazio verde all'angolo tra via Costantino Grimaldi e via Serafino Biscardi nell'area del Centro Direzionale di Napoli. La situazione di degrado è denunciata dal comitato civico del quartiere che oggi ha scritto al presidente e all'assessore all'ambiente della IV municipalità del Comune di Napoli chiedendo di ottenere le necessarie autorizzazioni per provvedere volontariamente al ripristino del decoro dell'aiuola. La proposta arriva dopo mesi e mesi di mancati interventi, come evidenziato nella nota e come conferma Salvatore Meloro, portavoce del comitato di Poggioreale, il quale sottolinea che non è l'unica situazione di degrado che riguarda il verde del quartiere di Napoli Est.Non va meglio tra i quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio - di competenza della VI municipalità - dove sono numerose le aiuole senza alcun tipo di intervento dal periodo precedente all'inizio della crisi sanitaria dovuta al coronavirus. La quarantena ha nettamente peggiorato le condizioni di igiene e decoro ed ora è ancora più difficile intervenire dovendo fare i conti con un numero di giardinieri ridotto all'osso e con mezzi insufficienti di fronte a un patrimonio immenso e in condizioni pietose.Uno spiraglio arriva dall'accordo siglato tra Comune di Napoli e Città Metropolitana di Napoli col quale, grazie al supporto di una cooperativa, saranno effettuati numerosi interventi di manutenzione del verde orizzontale, compreso il parco Sergio De Simone a Ponticelli , da tempo particolarmente degradato. In altre aree dei diversi quartieri dovrebbe intervenire la municipalità con i giardinieri di propria competenza.