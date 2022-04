Policlinici, via alle assunzioni per garantire esami, corsi di laurea e assistenza

Corsi di laurea delle professioni sanitarie a rischio al Policlinico Federico II e al Policlinico Vanvitelli ma arriva una schiarita per assunzioni straordinarie di personale che garantire l’agibilità dei costi e anche la qualità dell’assistenza.

L’azienda ospedaliera universitaria della Federico II ha proposto alla Regione l’assunzione 42 tra tecnici sanitari di radiologia medica e professionisti afferenti all’area della riabilitazione e prevenzione (Logopedisti, dietisti, igienisti dentali ecc). Un analogo programma è in corso alla Vanvitelli dove il manager Antonio Giordano ha assicurato che entro maggio l’Aou Vanvitelli partirà con i nuovi bandi di concorso anche per la dirigenza di quest’area assistenziale.

La svolta è stata annunciata ieri nell'ambito di un corso organizzato dall'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta.

All'evento, promosso nell’aula magna del Policlinico collinare di Napoli sono intervenuti il presidente dell’Ordine, Franco Ascolese, Antonio Postiglione (in collegamento on line da Palazzo Santa Lucia) direttore generale del dipartimento Salute dell'assessorato regionale alla Sanità, Maria Triassi presidente del scuola di Medicina della Federico II e Francesco Catapano preside della Facoltà di Medicina della Vanvitelli, Stefano Visani, direttore amministrativo dell’Aou Federico II insieme a Domenico De Crescenzo presidente della Consulta unitaria interprofessionale di Napoli e della Campania e altri esponenti delle professioni. A u platea di almeno 200 studenti

In collegamento telematico è poi intervenuto Francesco Picarone consigliere regionale della Campania e presidente della Commissione Bilancio che ha sposato la battaglia dell'Ordine per vedere riconosciute le istanze relative al sottodimensionamento delle piante organiche del comparto delle professioni sanitari in Asl ospedali e nelle Università e quella sul giusto compenso dei professionisti spesso penalizzari in termini contrattuali. Tutti nodi sollevati dall'Ordine in questi anni intercorsi dalla sua costituzione.

Dopo la stagione dei tagli e del commissariamento della Sanità campana è stato sottolineato da tutti, è giunto il momento di svoltare sulla qualificazione dei percorsi di formazione e di agibilità della didattica, ricerca e assistenza svolta nei Policlinici universitari, vero motore capace di alimentare, con il personale formato, la rete delle strutture sanitarie pubbliche e private della Campania.

Alla vigilia degli investimenti sulla medicina del territorio e sull'assistenza di prossimità, rappresentata dal Pnrr, unanime è stata la considerazione di dover puntare su percorsi di formazione professionale sempre più integrati e collegati con i fabbisogni di salute della popolazione.

«Abbiamo intrapreso un percorso, insieme all'Ordine e al presidente Ascolese e alla Regione - ha sottolineato Triassi - per riassorbire gradualmente le carenze di personale e la conseguenti carenze didattiche». «Dopo il Covid e la pandemia abbiamo l'esigenza di riprogrammare le reti di assistenza, il Piano ospedaliero sarà riscritto - ha aggiunto Giordano - al centro storico avremo un pronto soccorso ma questo non basterà. Fondamentale la strutturazione degli ospedali di Comunità e delle Case della Salute in cui strutturare un livello intermedio di cure in cui le figure professionali delle professioni sanitarie è cruciale, indispensabile e centrale rispetto a una anacronistica medicalizzazione della assistenza sanitaria e sociosanitaria soprattutto per le cronicità».

«La creazione di percorsi professionali sempre più integrati, multidisciplinari e con le numerose opportunità inserite nel Pnrr - ha poi concluso Ascolese - consegnano agli ordini Tsrm e Pstrp un compito fondamentale che inizia anche dal monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi di base e post-base. Fondamentale il contributo di figure quali i tutor didattici e delle attività professionalizzanti nelle Scuole. La sostenibilità della formazione è correlata al numero dei professionisti impiegati a tempo pieno in queste attività laddove invece in molte realtà sono sottratti al lavoro assistenziale con impegni quasi volontaristici». Un sistema di formazione di qualità non si regge, insomma, in mancanza di piani assunzionali che nelle Scuole di Medicina servono anche ad attrezzarsi per garantire gradualmente attività di pronto soccorso aperte h 24 alla città.