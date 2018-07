Policlinico, De Luca inaugura la nuova piastra di endoscopia digestiva

Mercoledì 4 Luglio 2018, 14:28 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2018 17:22

Napoli ha una nuova piastra di endoscopia digestiva. Sono state inaugurate al sesto piano dell’edificio 6 dell’azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli le nuove sale endoscopico-chirurgiche. Si tratta di ambienti innovativi con caratteristiche pressoché uniche rispetto agli altri ospedali italiani. La nuova piastra, infatti, è stata progettata per affrontare le più complesse procedure endoscopiche e per effettuare, allo stesso tempo, complicati interventi di chirurgia non invasiva. Le nuove sale, inoltre, sono munite di tecnologie di ultima generazione in grado di gestire in modo integrato le apparecchiature medicali e gli innovativi sistemi di comunicazione in web-streaming e videoconferenza che permetteranno di mettere in contatto la sala operatoria ed il chirurgo con altri Centri specializzati.La gestione dell’intero progetto tecnico è stata seguita dall’Ingegneria Clinica e dalla Gestione Patrimonio Edile ed Impiantistico aziendale, con la collaborazione di tutte le aree organizzative dell’AOU. I soldi necessari alla realizzazione della piastra sono stati raccolti grazie a fondi statali e regionali.