Covid a Napoli, al Policlinico Federico II tre giorni di open day per la terza dose

Tre giornate di open day vaccinale che vogliono essere un rinnovato invito alla vaccinazione anti-Covid 19. Ancora una volta il Policlinico Federico II scende in campo per lanciare un messaggio sull’importanza della vaccinazione. Gli open day, previsti dal 7 al 9 dicembre, sono destinati al personale in servizio e ai pazienti fragili in cura presso l’azienda federiciana per la somministrazione della terza dose booster, con sedute vaccinali dedicate.

«Stiamo assistendo in queste settimane ad un aumento dei contagi che, ancora una volta, ci ricorda quanto sia importante ricorrere alla protezione dei vaccini. Il nostro Policlinico è stato impegnato in prima linea nella lotta al Covid, lo è tutt’oggi e lo sarà domani, ma quello sui vaccini è un messaggio che deve arrivare con forza. Non possiamo permettere che le terapie intensive tornino a riempirsi, che si spezzino altre vite», sottolinea il direttore generale Anna Iervolino. Martedì 7 e giovedì 9 dicembre il personale in servizio presso il Policlinico Federico II, senza necessità di prenotazione, potrà recarsi all’edificio 7 di Via Pansini 5, dalle ore 14.00 alle 20.00, per la somministrazione della terza dose.

Mercoledì 8 dicembre, la seduta vaccinale sarà destinata alla somministrazione della terza dose booster e/o addizionale ai pazienti fragili in cura presso l’azienda e sarà effettuata all’edificio 7 di Via Pansini 5, dalle 8 alle 20. Per accedere sarà necessario effettuare la prenotazione al link seguente: https://opendayvaccini.soresa.it/, attivo fino alle 8. di lunedì 6 dicembre. I vaccinandi dovranno presentarsi muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento.