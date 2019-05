Policlinico Federico II: porte aperte a mamme e neonati per visite dermatologiche gratuite

Sabato 11 Maggio 2019, 19:01

Visite gratuite per neomamme e neonati nel reparto di dermatologia del Policlinico Federico II di Napoli: l’azienda ospedaliera universitaria celebra la festa della mamma aprendo,da questa mattina, le porte dei suoi ambulatori. Screening gratuiti e consulti con specialisti per grandi e piccoli senza obbligo di prenotazione, per sensibilizzare l’utenza alla prevenzione e dare supporto e sostegno alle donne in un periodo della loro vita molto delicato, che spesso lascia emergere patologie della cute fino a quel momento non manifeste.«Bisogna rendere accessibile anche nei giorni non canonici le strutture ospedaliere - ha affermato Gabriella Fabbrocini, direttore della scuola di specializzazione in Dermatovenereologia - una buona quota di persone che non si cura per incapacità o economica o di poter raggiungere le strutture, quindi per l’impossibilità di pensare a se stessi. Abbiamo voluto dare un segnale, dedicando la nostra attenzione alle neomamme e ai loro bambini, a tutti quelli che possono essere i problemi legati ai nei, che in gravidanza si accrescono, alla dermatite atopica nei primi mesi di vita del neonato, e a quella da contatto per la mamma, cercando svelare alcune patologie sottovalutate in altri periodi di vita». E a testimonanzia che la prevenzione è un'arma vincente c'è chi, presentatosi come accompagnatore, ha scoperto di aver un melanoma ed è stato prontamente indirizzato a sottoporsi a esami specifici da personale qualificato.Iniziative che avvicinano l’ospedale al cittadino, in un percorso di dermatologia sociale che proseguirà con altri appuntamenti fino al 22 giugno. «In collaborazione con la direzione generale abbiamo deciso di dedicare una grande attenzione al cittadino mettendo in campo progetti di umanizzazione e accoglienza nei confronti dell’utenza – ha commentato Mario Delfino, direttoredi dermatologia clinica dell’ateneo federiciano. L’occasione della festa della mamma è preziosa perché la donna che aspetta un bambino risveglia in noi un senso di grande umanità».Anche il Cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, ha voluto omaggiare l’iniziativa portando la sua benedizione alle mamme e ai neonati in attesa di essere visitati dall’equipe del Policlinico. «Questa mattinata ci fa riflettere su dei fenomeni che caratterizzano la nostra società - ha evidenziato - Per me è una scoperta prendere atto di una realtà di grandissimo livello , che lavora in un clima umano e di sinergia. Si può essere anche ricchi e intelligenti, ma se non si condivide con gli altri si perde molto di questa ricchezza».