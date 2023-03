Policlinico Federico II: il numero dei trapianti di rene da donatore vivente supera quello da donatore deceduto

Per la prima volta nella trapiantologia campana, presso il centro trapianti renali dell’azienda ospedaliera universitaria federico II di Napoli si rileva un dato in controtendenza: la quota dei trapianti da donatore vivente ha superato quella da donatore deceduto nei primi due mesi e mezzo del 2023.

Sono stati, infatti, effettuati 7 trapianti di rene in totale, di cui 4 da persone in vita.

Il programma di trapianto da donatore vivente della federico II, guidato dal professor Roberto Troisi ha avuto un’ampia accelerazione a seguito di una riorganizzazione e grazie all’utilizzo della chirurgia mininvasiva per i donatori, che ha permesso anche di abbattere i tempi per la valutazione delle coppie donatori-riceventi, oggi stimato intorno ai 2 mesi rispetto ad una media nazionale che supera i 5.

«L’approccio mininvasivo robotico offre il miglior risultato possibile: il dolore è ridottissimo e si può contare su una rapida ripresa funzionale e fisica del donatore, a fronte di un ricovero ospedaliero di 48-72 ore. Inoltre, il rischio di mortalità per il donatore è talmente basso da risultare trascurabile», sottolinea il professor Troisi.

Il programma di trapianto di rene da donatore vivente, tra le eccellenze della sanità campana, oggi è in grado di coniugare percorsi personalizzati per le coppie donatori- riceventi. «L’aumento dei trapianti da donatore vivente è un ottimo risultato per la trapiantologia campana e rappresenta un primo importante passo verso l’obiettivo finale, sperando nel prossimo futuro di poter invertire la rotta considerando sempre più ampio e strutturato il percorso di donazione da vivente», afferma il direttore generale Giuseppe Longo.