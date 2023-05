Policlinico Federico II a Napoli: due giorni di visite e screening gratuiti

Rinsaldare la sinergia tra cultura, scienza, istituzioni e collettività rilanciando il valore sociale e l’importanza della prevenzione attraverso consulti, screening e visite gratuite con esperti di ben 16 diverse discipline cliniche e diagnostiche. E’ lo scopo dell’iniziativa ‘La ricerca del benessere’, evento interdipartimentale di Terza Missione, promossa dalla Scuola di Medicina e chirurgia dell’Università Federico II, presieduta dalla professoressa Maria Triassi, in collaborazione con l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, diretta da Giuseppe Longo.

L’appuntamento è per il 20 e 21 maggio. L’evento, realizzato nell’ambito del programma di iniziative per celebrare gli 800 anni dalla fondazione dell’Ateneo federiciano, si sviluppa su una duplice filone: far entrare in contatto le nuove generazioni con le eccellenze del Policlinico federiciano e promuovere la cultura della prevenzione attraverso screening e visite gratuite.

Si parte sabato mattina, 20 maggio, nell’aula magna della Scuola di Medicina dell’Ateneo, con un incontro tra gli studenti e le eccellenze della medicina federiciana.

Ad aprire la giornata saranno i saluti del rettore della Federico II, Matteo Lorito, del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, della presidente della Scuola federiciana, Maria Triassi, del delegato del rettore all’Innovazione e Terza Missione, Antonio Pescapè, del direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria, Giuseppe Longo.

Nel corso dell’appuntamento la professoressa, Gerolama Condorelli, ricorderà il ruolo e la figura di Gabriella Fabbrocini, direttore dell’Unità operativa complessa e della Scuola di specializzazione in Dermovenereologia, scomparsa lo scorso 3 marzo, che tanto impulso ha dato alla formazione – informazione sui temi della salute e della prevenzione tra i più giovani. Per gli studenti sarà l’occasione per vedere sul campo come si lavora nell’ambito della ricerca e dell’assistenza altamente specialistica.

Da sabato pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, e per la mattina di domenica spazio a consulenze, visite e screening gratuiti per cui è necessaria la prenotazione via mail. Le discipline a cui si potrà accedere gratuitamente sono: dermatologia; immunologia e allergologia; odontoiatria pediatrica, medicina orale, ortodonzia; flebo-linfologia; psicopatologia clinica; medicina di laboratorio; nefrologia; ginecologia ed ostetricia diagnosi prenatale; neurologia Centro SM; neurologia; audiologia; otorino e audiologia; otorino e maxillo-facciale.