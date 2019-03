Policlinico Napoli, bimbo in fila per ore al Cup colto da crisi epilettica

Lunedì 4 Marzo 2019, 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Per day hospital e ricoveri rivolgersi alla reception»: il cartello è affisso sulla porta d’ingresso del Cup (Centri unico prenotazioni) del Policlinico di Napoli in via del Sole, nell’ex Ginecologia. Ma l’avviso non è certo bastato a contenere la ressa agli sportelli, che inizia sin dalla strada (come si vede dalle foto) con gente appoggiata sui marciapiedi o in sella a scooter, dove questa mattina un bambino è stato colto da crisi epilettica durante la lunga attesa. Ore di fila, infatti, per decine di utenti in coda per accedere allo sportello e poter prenotare visite specialistiche e ricoveri ospedalieri.«Ho atteso circa un’ora per un ricovero per una serie di accertamenti di controllo - denuncia un anziano in fila - alle 8 dovevo fare i prelievi di sangue e alle 9.15 ero ancora in attesa. Ho segnalato agli uffici, ma nessuno mi ha risposto». Il calvario dell’utenza per accedere agli uffici del Cup si registra, a quanto pare, soprattutto il lunedì mattina. «Perché ci sono molti ricoveri - commenta una pensionata seduta su un muretto per riposarsi - non abbiamo nemmeno dove sederci, perché non ci sono sedie e siamo costretti a rimanere in piedi per ore». In attesa molti minori accompagnati dai genitori per accedere al reparto di Pediatria. E tra questi, in mattinata, un bimbo che - a causa della interminabile attesa - si è sentito male in seguito ad una crisi epilettica. Un episodio che ha rallentato ulteriormente le operazioni al Cup, bloccando i pazienti diretti nei vari ambulatori. «Prima i ricoveri si facevano direttamente nei reparti - spiega un medico - ora invece si fanno al Cup».