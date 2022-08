Sanità, Longo: «Policlinico, sì alle urgenze ora più assunzioni mirate»

Ha preso servizio da circa 10 giorni Giuseppe Longo alla guida dell'azienda ospedaliera universitaria del Policlinico e ha definito le priorità del suo mandato conferitogli dal presidente della Regione e dal rettore della Federico II. La nomina di Longo è stata accolta con grande favore dalla Scuola di medicina, dal corpo docenti, dagli specializzandi e dagli altri dipendenti dell'azienda policlinico. Nella mission del nuovo manager c'è il completamento dei percorsi e il consolidamento del ruolo del Policlinico nelle reti regionali dell'emergenza e urgenza per infarto, ictus e trauma pianificate dal vecchio Piano ospedaliero del 2018 che oggi guardano alla prospettiva di aprire un pronto soccorso vero, come richiesto a gran voce da docenti e studenti.

Dottor Longo da direttore del Cardarelli si è sempre detto favorevole all'apertura alla città di un pronto soccorso anche nei policlinici. Adesso lavorerà in questa direzione?

«Va fatta una doverosa premessa: l'articolazione della rete dell'emergenza è una prerogativa della programmazione regionale ed è il Piano ospedaliero a stabilire le funzioni assistenziali di ciascun ospedale. Non appartiene a una mia scelta realizzare o meno il pronto soccorso. Ovviamente nel mio mandato, nel protocollo d'intesa con la Regione scaduto nel 2016 e da rinnovare e nel nuovo Piano ospedaliero in fase di stesura, ci saranno indicazioni per migliorare l'assistenza».

E il pronto soccorso ci sarà?

«Siamo in una fase di passaggio: l'assetto degli ospedali della Campania dovrà cambiare alla luce degli investimenti previsti dal Pnrr, delle ristrutturazioni da attuare con le risorse per l'edilizia ospedaliera e in ragione del generale riordino delle attività di cura post Covid. Il presidente darà chiari indirizzi nel nuovo piano ospedaliero ma entro quest'anno avremo il nuovo protocollo d'intesa. Per ogni nuova funzione da pianificare serviranno risorse dedicate».

E intanto?

«Sono già impegnato a rafforzare le reti tempo dipendenti già nella nostra mission. L'emergenza urgenza è utile e necessaria per la formazione e per l'assistenza. Ho incontrato i responsabili di tutte le aree per individuare i percorsi e potenziarli dove necessario. È chiaro che il modello organizzativo per le tre aree assistenziali oggi servite da accessi tramite il 118 con percorsi strutturati potranno essere operativi h 24».

Quali le altre priorità del suo mandato?

«Si va dall'equilibrio di bilancio, ai Livelli di assistenza aggiornati nella griglia nazionale dei nuovi indicatori fissati dal ministero. Dovremo garantire tempi massimi di attesa per le principali prestazioni, recuperare quelle perse durante l'emergenza Covid. Poi l'innovazione tecnologica: il fascicolo sanitario elettronico, in un ospedale a padiglioni come il Policlinico è uno strumento di facilitazione fondamentale. Dovremo anche rinnovare molte apparecchiature obsolete, puntare sulla cartella clinica informatizzata. Il policlinico ha bisogno di fare un passo deciso verso la modernità. C'è poi il capitolo dell'efficienza amministrativa e contabile, flussi informativi, tempi di pagamento con qualche novità».

Quale?

«Garantire all'80 per cento dei dimessi i farmaci con il primo ciclo di terapia così da incidere sulla spesa farmaceutica visto che molti medicinali sono prescritti in eccesso rispetto alle necessità».

E il personale? Un nodo che intralcia molti piani: in Calabria intanto di reclutano medici cubani.

«L'articolazione in padiglioni oggi è diseconomica ma durante il Covid è stato un vantaggio. Anche il nodo del personale sarà affrontato relativamente alle risorse assegnate nel nuovo protocollo d'intesa. Alle Aziende policlinico va garantito un fabbisogno di personale tale da poter pienamente attivare i posti letto di cui siamo dotati. Attualmente sono 850 di cui il 60 per cento è attivo ma la norma prevede tre posti letto per ogni studente. Se sono 500 i medici in formazione è evidente che dovremmo avere più unità di assistenza che servono anche per qualificare le specializzazioni. Stiamo iniziando ad avere due anime di camici bianchi, quelli universitari che fanno ricerca e didattica e poi assistenza (in totale oggi 870) e quelli ospedalieri che si dedicano solo all'assistenza e che attualmente sfiorano le 1400 unità. Ne recluteremo altri».