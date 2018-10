Polisportiva, contrordine del Tribunale: i Cesaro devono restituire l'impianto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Ottobre 2018, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 10:22

È una storia infinita quella del centro sportivo, la struttura polifunzionale chiusa da agosto. Un nuovo capitolo della vicenda si è aperto ieri, quando il tribunale Napoli nord ha annullato un provvedimento ottenuto dalla Polisportiva S.Antimo, che fa capo alla famiglia del senatore Luigi Cesaro, che gestisce l'impianto, di proprietà del comune, dal 2004, per sospendere l'ordinanza di sgombero della struttura emanata dal consiglio di stato.Il sindaco, Aurelio Russo, ha chiesto agli amministratori della società sportiva di consegnare la struttura senza alcun indugio. Morosità nei confronti del comune, per canoni non pagati, mancato pagamento del mutuo contratto con il credito sportivo, per cui l'ente aveva fornito due fidejussioni, l'ultima nel 2012, ed infine l'interdittiva antimafia che ha colpito la società sportiva. La Polisportiva, in seguito alla richiesta del sindaco di procedere, entro ottobre, allo sgombero della struttura, era ricorsa contro l'ordinanza per operare un inventario dei beni di sua proprietà, ricevendo l'autorizzazione dal tribunale. Il nuovo pronunciamento è un ulteriore colpo di scena in una vicenda che sta penalizzando i lavoratori, i cittadini e molti atleti agonisti. Fino alla scorsa estate il campo sportivo veniva utilizzato dai gruppi giovanili del Calcio Napoli, per gli allenamenti e le gare ufficiali.