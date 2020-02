Si è avvalso della facotà di non rispondere l'ex sindaco di Marano Mauro Bertini, accusato di corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa con il clan Polverino. L'ex primo cittadino, ai domiciliari da alcuni giorni, ha optato per una dichiarazione spontanea e per la consegna di una memoria difensiva. Identica scelta è stata adottata dal tecnico Armando Santelia, ex dirigente del comune di Marano, anch'egli indagato e sospeso (per 12 mesi) dalle funzioni di pubblico ufficio. I legali di Bertini e Santelia presenteranno una richiesta di revoca delle misure cautelari. L'ex primo cittadino di Marano, prima dell'interrogatorio di oggi con il gip Ciollaro, si era dimesso dalla carica di consigliere comunale. © RIPRODUZIONE RISERVATA