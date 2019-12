Napoli, la «rivoluzione» della polizia: dieci distretti, uno per municipalità

Dagli attuali 20 commissariati di Polizia distribuiti sull'intero territorio comunale a 10 distretti di Polizia, ognuno dei quali corrispondente a una Municipalità. È quanto prevede il progetto di rimodulazione dei presidi della Polizia di Stato per la città di Napoli, con l'obiettivo di «una riorganizzazione funzionale ispirata alla razionalizzazione dell'impiego delle risorse e alla coerente armonizzazione dell'intero impianto presidiario con l'attuale assetto amministrativo del Comune».

Il piano sarà attuato attraverso diverse fasi, in considerazione «della complessità degli interventi e della necessità di attuare il piano di rimodulazione con misure simultanee», e anche «in considerazione dei tempi di completamento dell'intervento già in corso di realizzazione del Polo della Sicurezza presso la, dove saranno allocati numerosi uffici della Polizia di Stato». Nella prima fase saranno quindi istituiti i 10 Distretti di Polizia, corrispondenti alle 10 Municipalità di Napoli, e saranno mantenuti 9 Commissariati sezionali più il Commissariato presso il, che non rientra nel progetto «in virtù della specifica peculiarità funzionale del presidio».

In attesa di completare il riassetto logistico dei Distretti, verranno mantenute le attuali competenza amministrative di ciascuno dei presidi esistenti. Confermato in provincia di Napoli l'attuale assetto con i 16 Commissariati distaccati e un Posto di Polizia al Cis di Nola. Per quanto riguarda l'Arma dei Carabinieri, l'intervento ordinativo prevede misure di rimodulazione della forza dei reparti, per un incremento complessivo in ambito provinciale di unità, e, in particolare, il potenziamento di 13 Stazioni, la contrazione organica di una Tenenza e 12 Stazioni. Non è prevista alcuna modifica invece alla dislocazione territoriale dei Reparti della Guardia di Finanza nella Città metropolitana di Napoli, con la conferma di un Nucleo di Polizia economico-finanziaria, 6 Gruppi, un Gruppo Pronto impiego, 2 Nuclei operativi metropolitani, 9 Compagnie e 4 Tenenze.



