Napoli: controlli di polizia sul lungomare, ​ordine di allontanamento ai parcheggiatori

Gli agenti del commissariato San Ferdinando, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nella zona di Mergellina, lungomare Caracciolo, viale Dohrn, piazza Vittoria e nella zona dei Baretti al fine di contrastare ogni forma di illegalità. Nel corso dell’attività sono stati effettuati 2 posti di controllo, identificate 25 persone di cui 5 con precedenti di polizia e controllati 13 veicoli di cui 2 motoveicoli.



Inoltre, in via Caracciolo, due napoletani di 50 e 32 anni con precedenti di polizia sono stati bloccati mentre cercavano di asportare un motociclo e denunciati per tentato furto. Infine, 4 uomini sono stati denunciati ai sensi dell’art. 7 co. 15bis del Codice della Strada poiché sorpresi a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo: uno in piazza Sannazzaro, un altro in via Caracciolo e due in via Orsini. Ai quattro è stato notificato anche un ordine di allontanamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA